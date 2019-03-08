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Игорь Комаров поздравил пензячек с Международным женским днем

8 марта в 09:03 380 просмотров

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем.

«Этот прекрасный день дарит нам весеннее настроение, напоминает о самом светлом и добром. Спасибо вам за любовь, за мудрость и терпение, за заботу и гармонию.

Внимательные квалифицированные врачи, терпеливые нянечки и воспитательницы, мудрые учителя, чьи советы не раз помогают нам в жизни, улыбчивые парикмахеры, искуснейшие повара, успешные менеджеры, талантливые актрисы… Можно продолжать бесконечно. Вы, женщины, работаете везде — результативно, грамотно и профессионально.

В России делается многое и для укрепления семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному Собранию поставил амбициозные задачи: развитие мер поддержки материнства и детства, улучшение качества жизни и создание условий для того, чтобы мамы и дети чувствовали заботу и поддержку государства. Я уверен, у нас все получится», — говорится в поздравлении.

Игорь Комаров пожелал пензячкам любви, счастья и радости.

Фотография: фото предоставлено пресс-службо полпреда Игоря Комарова

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