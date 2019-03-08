Д. Каширов: Мы гордимся успехом пензенских бизнесменов на национальной премии

Два пензенских предпринимателя завоевали награды национальной премии «Бизнес-успех». Это первый подобный результат на всероссийском уровне. Чем он обусловлен, ИА «Пенза-Пресс» рассказал руководитель регионального отделения «Опоры России» Денис Каширов.

В финал конкурса вышли несколько пензенских предпринимателей, они представляли проекты в IT-сфере, в сельском хозяйстве, в экспорте и т. д. Одно то, что они дошли до этого этапа — уже успех, отметил Денис Каширов.

«На протяжении трех дней на всех секциях финального этапа пензенские предприниматели на всех уровнях пиарили наш регион своими проектами, о которых раньше никто не знал. Из 15 золотых домкратов в Пензу приехали два. За них боролись 85 регионов, и сразу две победы — у Пензы. Естественно, этим нельзя не гордиться», — отметил он.

Лауреатами премии «Бизнес-успех» стали руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, он одержал победу в номинации «Народный предприниматель», и основатель стрелково-стендового комплекса «Светлая поляна» Вячеслав Аксенов, ему не было равных в категории «Лучший социальный проект».

По словам Дениса Каширова, пензенские бизнесмены многое получили от проекта: завели полезные знакомства, получили интересные предложения о сотрудничестве, а победители завоевали сертификаты на обучение от «Синергии».

«Такой успех у наших предпринимателей впервые. Дело в том, что 10 лет в Пензе не проходил региональный этап «Бизнес-успеха». В ноябре 2018-го его удалось провести, потому что еще год до этого на Дне предпринимательства я обратился к губернатору с просьбой поддержать проект, он согласился с тем, что это надо сделать. И, как оказалось, наши предприниматели ничем не уступают представителям других регионов», — рассказал Денис Каширов.

Будет ли проводиться региональный этап в этом году, пока неизвестно, важна поддержка властей, однако, по словам Дениса Каширова, предварительные договоренности с дирекцией премии уже есть.