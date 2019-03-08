СКР выясняет причину обрушения кирпича со стены дома по ул. Краснова

В Пензе СКР заинтересовался ситуацией, которая сложилась в многоквартирном доме № 34 по улице Краснова.

Стало известно, что частично обрушилась кирпичная кладка наружной стены строения. По данной информации организована проверка по статье «Халатность».

Следователи детально установят все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ситуацию с домом также взяла на контроль прокуратура Первомайского района.