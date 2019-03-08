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Курс доллара практически достиг 66 рублей

7 марта в 17:39 340 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 8 марта.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,8430 руб. до 65,9646 руб., а курс евро — с 74,4158 руб. до 74,5730 руб.

Золото будет стоить 2 728,21 рублей за грамм, серебро — 32,01, платина — 1 751,79,палладий — 3 272,41 руб./гр.


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