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Белозерцев: Вы — олицетворение самого лучшего и светлого

8 марта в 10:01 316 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

«8 Марта — прекрасная возможность для того, чтобы рассказать нашим самым близким женщинам, как мы любим их, высоко ценим нежность, заботу, понимание и поддержку, гордимся успехами, делаем всё, чтобы уберечь от тревог и невзгод.

Вы — олицетворение самого лучшего и светлого — обаяния, сердечности, радушия, житейской мудрости и душевной щедрости, домашнего тепла и уюта, порядка и гармонии. Благодаря вам сохраняются и приумножаются важнейшие нравственные ценности — семья, любовь и верность.

Мы в неоплатном долгу перед всеми вами, но особую признательность адресую женщинам старшего поколения — ветеранам войны, труда, всем, кто, не жалея сил, трудился на благо родного края, во имя его настоящего и будущего. Низкий поклон, уважаемые ветераны!» — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения заветных желаний и, праздничного весеннего настроения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Любите и будьте любимы всегда!» — добавил губернатор.


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