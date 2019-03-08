«8 Марта — прекрасная возможность для того, чтобы рассказать нашим самым близким женщинам, как мы любим их, высоко ценим нежность, заботу, понимание и поддержку, гордимся успехами, делаем всё, чтобы уберечь от тревог и невзгод.

Вы — олицетворение самого лучшего и светлого — обаяния, сердечности, радушия, житейской мудрости и душевной щедрости, домашнего тепла и уюта, порядка и гармонии. Благодаря вам сохраняются и приумножаются важнейшие нравственные ценности — семья, любовь и верность.

Мы в неоплатном долгу перед всеми вами, но особую признательность адресую женщинам старшего поколения — ветеранам войны, труда, всем, кто, не жалея сил, трудился на благо родного края, во имя его настоящего и будущего. Низкий поклон, уважаемые ветераны!» — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения заветных желаний и, праздничного весеннего настроения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Любите и будьте любимы всегда!» — добавил губернатор.