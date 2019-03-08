В доме по улице Островского, 18 обрушилась кирпичная кладка (видео)

Еще в одной многоэтажке Пензы в результате протечки крыши обрушилась часть кирпичной кладки. К дому № 34 на Краснова прибавилась пятиэтажка по адресу улица Островского, 18. Пензенцы утверждают, что кровля течет не первый год, но этой весной ситуация усугубилась.

Жильцы верхних этажей дома № 18 по улице Островского узнают о приходе весны первыми, причем не покидая своих квартир. В пятиэтажке не первый год протекает крыша. На этот раз ручьи добежали и до квартир четвертого этажа.

«Когда была сильная оттепель, вода капала с потолка, а также лилась при нажатии на панели. В результат был залит холодильник, затем он сломался», — рассказала жительница Пензы Светлана Плотникова.

Худая крыша грозит жильцам квартир не только убытками, уверена женщина. Из-за протечки начал рушиться сам дом. Со стороны подъездов обвалилась часть кладки. Кирпичи, рухнув на тротуар, задели газовую трубу. Чтобы как-то обезопасить жильцов дома и проходящих мимо людей, возле потенциально опасного участка растянули сигнальную ленту. О том, что крыша нуждается в ремонте, уверяет Светлана, ответственные службы знают. На последнее письмо, отправленное в феврале 2019 года, в Госжилстройтехинспекции ответили, что уже принято решение о ремонте кровли и фасада. Светлана уверена, что протекающая крыша не доставила бы столько неудобств весной, если бы коммунальщики своевременно очистили ее от снега.

«Ни разу за всю зиму не счищали снег с крыши, хотя мы обращались с такой просьбой. Если бы они это сделали, может быть, проблема была бы менее серьезной», — рассказала Светлана Плотникова.

С этим согласен и начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. По мнению Михаила Панюхина, по той же причине, плохой расчистке крыш от снега, накануне обвалилась кирпичная кладка на улице Краснова, 34. Управляющая компания явно не доработала.

«Наверное, они не знали, что там кровля находится в ненадлежащем состоянии. Хотя управляющая компания должна быть в курсе состоянии жилищного фонда. Надо было направить туда людей, когда началось активное таяние снега, чтобы вода не стекла по стенам дома», — сказал Михаил Панюхин.

К слову, на улице Краснова, 34 ничего не изменилось. Ответственные службы даже не огородили опасную зону, чтобы предупредить пензенцев. При этом текущий ремонт кровли и фасада по этому адресу должны завершить до 12 марта.

«Работы по кровле должны быть завершены 12 марта. В случае невыполнения данного плана, в соответствии с распоряжением руководителя будет проведена проверка и приняты меры административного воздействия», — прокомментировал начальник отдела Госжилстройтехинспекции Сергей Корякин.

Жителям других многоэтажек, где возможны протечки и обрушения, следует незамедлительно сообщать о ЧП в управляющую компанию. Для экстренной ликвидации проблемы у коммунальщиков есть сутки. Если за это время проблема не решена, об этом нужно сообщить в Госжилстройтехинспекцию и вызвать экспертов ведомства на дом, сообщает телеканал «Экспресс».