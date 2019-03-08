В Пензе приступили к откачке луж и промывке ливневых канализаций (видео)

Специалисты МУП «Пензадормост» начали работы по откачке луж и промывке канализаций. В первую очередь, от воды освобождают территорию возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и социальных объектов.

Глубина лужи на улице Складской — около 30 сантиметров. Заходить в нее можно только в спецодежде. Пешеходы предпочитают обходить это место по тропинкам между сугробами, а вот автомобилисты вынуждены ехать вброд. Воде некуда уходить: улица не оборудована ливневками.

«Улица Чаадаева на 2/3 не оборудована сетями ливневой канализации. Приходится откачивать воду вблизи остановок. Улица Складская тоже не оборудована ливневками, поэтому везде лужи», — сказал первый заместитель директор «Департамента ЖКХ» Пензы Валерий Яцко.

Спасает только водооткачивающая техника. За раз машина может вывезти около семи кубометров воды. Чтобы осушить лужу на улице Складской придется приехать трижды. Но и там, где сейчас еще сухо, работы не меньше: необходимо прочистить все ливневые колодцы.

«Сейчас на улице мороз, поэтому решетку сначала нужно отпарить горячей водой, иначе от лужи не избавиться», — рассказал слесарь МУП «Пензадормост» Виктор Володин.

Основная задача до наступления тепла — промыть ливневки, очистить водоотводные кюветы. Сейчас в Пензе ежедневно этим занимаются не менее шести бригад. В случае подтопления к ним можно обратиться за помощью. Для этого необходимо позвонить в диспетчерскую службу МУП «Пензадормост» по телефону — 57−49−95 или оставить заявку по номеру — 05, сообщает телеканал «Экспресс».