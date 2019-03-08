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Валерий Лидин поздравил пензячек с Международным женским днем

8 марта в 12:28 246 просмотров

Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин поздравил жительниц Пензенской области с 8 Марта.

«Во всех сферах современного общества роль женщин становится все более значительной — вы принимаете активное участие в политической и общественной жизни Пензенской области. Демонстрируя настоящий профессионализм, ответственное и всегда неравнодушное отношение к своему делу, вы добиваетесь результатов, заслуживающих искреннего уважения и восхищения.

При этом вы являетесь хранительницами домашнего очага, на ваших плечах лежат заботы о воспитании детей, поддержании в доме атмосферы уюта и тепла. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью.

Особая благодарность и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов, всем женщинам старшего поколения.

Милые женщины! Пусть наступающая весна принесет вам успех и радостное настроение, а вашу жизнь всегда наполняют яркие краски, солнце и цветы. От души желаю вам доброго здоровья и благополучия! Будьте любимы и счастливы!» — цитирует поздравление пресс-служба областного ЗакСобрания.


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