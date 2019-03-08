Шарпея занесли в список опасных собак

В него вошли около 70 пород, «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы», их выгул без паводка и намордника запрещен. Кроме того, в перечень вошли породы, которые необходимы для травли, и аборигенные породы, которые не селекционировались по принципу лояльности к человеку.

Так, в списке оказались английский мастиф, американский питбультерьер, бультерьер, стаффордширский терьер, бурбуль, доберман-пинчер, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, шарпей и другие породы.

Помимо этого, под ограничения попадут собако-волчьи гибриды.