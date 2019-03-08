«Этот прекрасный весенний праздник предоставляет нам — мужчинам лишний повод высказать вам слова расположения, восхищения и благодарности.

Вы — женщины — лучшее творение природы: вы дарите жизнь, растите детей, являетесь хранительницами домашнего очага и всегда в любых обстоятельствах поддерживаете нас — мужчин, даря свою любовь и заботу. Вы — наш надежный и крепкий тыл, неиссякаемый источник энергии и вдохновения. Вы согреваете наши сердца, вселяете в нас веру в победу и наполняете смыслом жизнь.

Сегодня сложно назвать хотя бы одну сферу деятельности, в которой бы не трудились женщины. Вы принимаете активное участие в общественно-политической деятельности и культурной жизни общества, внося огромный вклад в становление и развитие родного города, региона и государства. Вы с успехом совмещаете работу, воспитание детей и ведение домашнего хозяйства и при этом всегда остаетесь очаровательными и неповторимыми.

Пусть этот праздничный день будет наполнен только позитивными впечатлениями и приятными хлопотами и пусть начало весны подарит вам не только теплые дни, но и хорошее настроение! Пусть множится счастьем ваша жизнь! Здоровья вам, мира, добра и благополучия! И пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и доброта!» — говорится в поздравлении.