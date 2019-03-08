В России создали мобильное приложение для конспектирования лекций

В России разработали мобильное приложение для школьников и студентов, которое преобразовывает речь преподавателя в текст.

«Приложение создано для слабослышащих или слабовидящих учащихся, а также для тех, кто не может присутствовать на уроке, например, по болезни», — пояснили разработчики.

В ТАСС отметили, что перевод устной речи в письменную занимает не более секунды, а архив записей находится в облачном хранилище учебного заведения и доступен для учащихся. В приложении предусмотрена функция перевода текста урока на любой иностранный язык, интерфейс приложения представлен на русском и английском языках. Сообщается, что приложение является бесплатным и в России не имеет аналогов.

В настоящее время мобильное приложение проходит испытания в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (самом вузе и в его колледже), которые продлятся до мая.

Приложение будет доступно для пользователей iOS и Android.