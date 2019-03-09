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Близко как никогда. Группа «Би-2» осчастливила пензячек на 8 марта

9 марта в 11:33 742 просмотра
, чтобы услышать грандиозное выступление группы «Би-2» вместе с симфоническим оркестром. Поклонниц ждали сюрпризы.

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Несколько тысяч человек собралось 8 марта на «Дизель-Арене» в Пензе, чтобы услышать грандиозное выступление группы «Би-2» вместе с симфоническим оркестром. Поклонниц ждали сюрпризы.

В женский праздник Лева был особенно приветлив с пензячками, музыкант находился в хорошем расположении, постоянно улыбался, шутил. В середине выступления он вышел на сцену с букетом, цветы достались одной из девушек в зале. Затем во время исполнения песни Лева осчастливил поклонниц — он пел и держался за руки с девушками, на большом экране, где крупным планом транслировалось выступление, можно было увидеть их счастливые лица.

«Би-2» исполнили песни из последнего альбома «Горизонт событий», а также проверенные временем хиты, прозвучали «Варвара», «Мой рок-н-ролл», «Моя любовь» и другие песни в новой аранжировке. Композиции группы, исполняемые вместе с симфоническим оркестром Саратовской филармонии, дирижером которого является заслуженный артист России Феликс Арановский, обрели совершенно другое звучание.

Стоит отметить, что «Би-2» не оставляет равнодушными многих: на их выступление пришли разные поколения пензенцев. Маленькая девочка не усидела на месте и пустилась в пляс под песню «Ля-ля тополя», а композиция «Тише и тише» объединила несколько пар в медленном танце.

Кроме того, в концерте приняла участие финалистка телешоу «Голос», певица и композитор Тина Кузнецова. Ее вокал прозвучал, в том числе в песнях «Лайки», «Птица на подоконнике», «Тише и тише».

С такой программой группа проедет десятки городов России. Концерт является презентацией новой пластинки «Би-2» с оркестром, созданием которой занимались в студии Abbey Road в Лондоне, где записывались легендарные группы The Beatles, Duran Duran, Pink Floyd, Oasis, U2 и т. д.

Фотография: фото и видео Надежды Саченковой

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