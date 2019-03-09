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Пензячка жалуется на вырубку деревьев на проспекте Победы

9 марта в 12:25 448 просмотров

Жительница Пензы недовольна вырубкой деревьев на проспекте Победы возле домов № 80−82.

По ее словам, здесь росли кустарники, которые сравняли с землей.

«На каком основании вырубают сквер? На этом месте вместе с деревьями росли кустарники, была тропинка к остановке. Вначале вырубили корявые деревья, при их вывозе техника сровняла с землей остальные кустарники, создав место под стоянку машин.

В прошлом году я сажала в этом сквере молодые саженцы деревьев, от которых не осталось уже ничего. Прошу вас сохранить наш сквер для жителей ближайших домов и школы. Это единственные деревья возле наших домов, летом остро ощущается загазованность», — написала пензячка в «Жалобную книгу» информационного агентства.

Однако в комментариях горожане ее не поддержали. Они отметили, что летом здесь просто непролазные заросли, в которых проводят время маргиналы.

«Такие старые «скверы» надо проряжать, огромные деревья следует опиливать и сажать молодые деревца, а тут действительно — туалет под открытым небом да пристанище для алкашей и наркоманов», — написал пользователь под ником «гость».

Редакция по обращению сделала запрос в мэрию.

Фотография: http://penza-press.ru/ask

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