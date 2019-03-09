В Пензе построят новый лыжный стадион — Белозерцев
Волонтеры перевезли одинокую пензячку из «собачьей» хибары в теплую квартиру
Живущие в Пензе американки разрушили стереотипы
Анна Сазонова: Будьте внимательны к женщинам круглый год, а не только 8 Марта
Вам будет интересно
Наши новости
Жильцы дома на ул. Бакунина просят вернуть водосточную трубу
Жильцы дома на ул. Бакунина просят вернуть водосточную трубу
Активисты ищут 90 тысяч на спасение статного мерина
Житель Пензы снимает «кино» про жизнь ямы на ул. Московской
Пензячка жалуется на вырубку деревьев на проспекте Победы
Жительница Кузнецка поделилась фото необычной семьи
В Пензе скончался фотохудожник Виктор Сильнов
Жительница Воскресеновки жалуется на непролазные колеи на дорогах
Леонид Левин поздравил жительниц Пензенской области с 8 Марта
Николай Тактаров: Женщины — лучшее творение природы

Предал нелюдь. Пезенец просит спасти умирающую от голода кошку

9 марта в 13:14 9538 просмотров
, которую бросили хозяева. По его словам, животное погибает без воды и пищи.

" data-title="Предал нелюдь. Пезенец просит спасти умирающую от голода кошку — Пенза-пресс, рунет за день">

Житель Пензы обратился к пользователям Сети с просьбой помочь кошке, которую бросили хозяева. По его словам, животное погибает без воды и пищи.

«Прошу у вас помощи. На улице Луначарского сидит кошка уже две недели. Толком не ест. Похоже, что беременная, так как на вид круглая, пухлая. Поспрашивал жителей подъезда, никто не признался, чья кошка.

Проблема в том, что я заезжаю в ту квартиру раз в неделю, а кроме меня ее никто не кормит, она голодная, как с потравы, и воду пьет взахлеб. Видно, что домашняя, не приспособлена к вольной жизни совершенно. Сидит ждет, когда ее покормят. Чистенькая, ухоженная, к человеку тянется, а какой-то нелюдь ее предал…

Взять ее себе я не могу, так как у самого животные в доме, в том числе — и собаки. Может можно ее куда-то пристроить? Жалко, животное погибает».

О том, как найти животное, можно узнать у автора поста ТУТ.

Фотография: скриншот https://vk.com/zooserdce?w=wall-165879212_38897%2Fall

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...