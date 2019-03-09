Предал нелюдь. Пезенец просит спасти умирающую от голода кошку

Житель Пензы обратился к пользователям Сети с просьбой помочь кошке, которую бросили хозяева. По его словам, животное погибает без воды и пищи.

«Прошу у вас помощи. На улице Луначарского сидит кошка уже две недели. Толком не ест. Похоже, что беременная, так как на вид круглая, пухлая. Поспрашивал жителей подъезда, никто не признался, чья кошка.

Проблема в том, что я заезжаю в ту квартиру раз в неделю, а кроме меня ее никто не кормит, она голодная, как с потравы, и воду пьет взахлеб. Видно, что домашняя, не приспособлена к вольной жизни совершенно. Сидит ждет, когда ее покормят. Чистенькая, ухоженная, к человеку тянется, а какой-то нелюдь ее предал…

Взять ее себе я не могу, так как у самого животные в доме, в том числе — и собаки. Может можно ее куда-то пристроить? Жалко, животное погибает».

О том, как найти животное, можно узнать у автора поста ТУТ.