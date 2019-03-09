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Пензячку обещали спасти от мошенничества и обманули

9 марта в 14:33 380 просмотров
, чтобы рассказать о неприятном случае, который произошел с ней. По словам девушки, на сотовый ей позвонила дама, которая сообщила, что с карты собеседницы идет несанкционированное списание средств.

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26-летняя жительница Пензы обратилась в полицию, чтобы рассказать о неприятном случае, который произошел с ней. По словам девушки, на сотовый ей позвонила дама, которая сообщила, что с карты собеседницы идет несанкционированное списание средств.

Незнакомка попросила продиктовать номер карты и коды активации, которые поступят в смс.

«Когда пензячка сообщила сведения, с ее карты пропало 20 059 рублей. По факту мошенничества проводится проверка. Полиция Пензенской области напоминает: при общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные карты — номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.

О самых распространенных способах мошенничества можно узнать ЗДЕСЬ.


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