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Житель Пензы снимает «кино» про жизнь ямы на ул. Московской

9 марта в 15:21 372 просмотра
, рассказывающих про историю ямы на улице Московской.

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Житель Пензы в Instagram разместил серию видео, рассказывающих про историю ямы на улице Московской.

На роликах видно, как она начиналась с небольшого провала и за короткое время выросла до больших размеров, поэтому ее пришлось оградить.

По словам горожанина, видео он хотел обратить внимание на проблему. Молодой человек надеется, что благодаря огласке провал скоро устранят.

ИА «Пенза-Пресс», в свою очередь, напоминает жителям Пензенской области про сервис «Жалобная книга», где любой может рассказать о проблеме. Все обращения направляются в министерства и ведомства. По закону, отреагировать на них чиновники должны не более чем через семь дней.

Фотография: скриншот instagram.com

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