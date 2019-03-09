Лева Би-2: На концерте в Пензе отлетели все пуговицы на камзоле

Солисты группы Би-2 Шура и Лева (Александр Уман и Егор Бортник) в соцсетях поблагодарили пензенцев за теплый прием и прекрасный концерт.

«Пенза, спасибо огромное! На четвертой песне у меня отлетели все пуговицы на камзоле… С праздником вас, милые барышни! Будьте счастливы!» — написал на своей страничке во «ВКонтакте» Лева.

«Пенза, это был прекрасный концерт! Все песни пели хором!» — отметил Шура.

Поклонницы в комментариях к этим постам не скупились на признания в любви и благодарили за такой замечательный подарок к 8 Марта.

«В зале была пара тысяч девушек, и каждая была бы рада вам их пришить))) А если серьезно, счастливыми нас сегодня сделали ВЫ! Спасибо, очень душевно все было», — написала пользователь Ольга.

«Кстати, потом камзол был застегнут) Или вам пришили, или есть запасной», — заметила Любовь.

На этот комментарий Лева ответил лично. Он пояснил, что пару пуговиц удалось пришить, пока на сцене пели Тина и Шура.

«Наш повелитель волос за одну песню, пока на сцене стоял Шурик с Тиной, пришила две пуговицы», — пояснил музыкант.

«Спасибо огромное за концерт!!! Заряд эмоций просто фантастический!!! Спасибо всей команде и особенно друзьям Шуре и Леве Би-2», — написала Анастасия.

Подробнее о концерте группы в Пензе можно узнать ЗДЕСЬ.