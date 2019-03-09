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Скончался Народный артист СССР Владимир Этуш

9 марта в 14:12 358 просмотров

На 97 году жизни скончался известный советский актер Владимир Этуш. Его не стало в больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Тетра имени Вахтангова, дата и время прощания пока не известны. Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее неоднократно сообщалось о плохом самочувствии актера.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ZhJ5qsnRpwI

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