Скончался Народный артист СССР Владимир Этуш

На 97 году жизни скончался известный советский актер Владимир Этуш. Его не стало в больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Тетра имени Вахтангова, дата и время прощания пока не известны. Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее неоднократно сообщалось о плохом самочувствии актера.