Нет воды. Жительница Нефтяника вынуждена смывать унитаз снегом (видео)

Жители поселков Заря и Нефтяник фактически лишены одного из главных благ цивилизации — водоснабжения. Ее то нет по несколько дней, то едва течет. Для питья она тоже не предназначена. Люди обратились в жалобную книгу информагентства «Пенза-Пресс».

Жительница поселка Заря Екатерина Алексеева уверена, что нельзя пить такую воду. В начале 2017-го с ней согласились сотрудники областного Роспотребнадзора. После исследования проб эксперты заключили, что питьевая вода не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. Однако в городской администрации заверили, что вода нормальная.

«Заместитель главы администрации Юрий Ильин прислал мне письмо, в котором было написано, что вода соответствует нормам, но никто не приходил и не проверял ее. Наоборот, она стала еще хуже», — сказала Екатерина Алексеева.

Покупать чистую воду приходится не только жителям Зари. В соседнем поселке Нефтяник ситуация еще хуже — из-под крана течет темно-коричневая жидкость с неприятным запахом.

«Ночью воды не было, а с утра текла очень медленно, даже руки не помыть. Вчера приехал в МУП «Заря», хотел найти директора, поговорить, но его до сих пор нет», — рассказал житель поселка Нефтяник Алексей Гамаюнов.

«Приходится выходить с совком и ведром, набирать снег и, как бы это не было смешно, топить его, чтобы смыть унитаз. Ну это же безобразие! Не на улицу же ребенку ходить в туалет», — сказала жительница поселка Нефтяник Таисия Учинина.

За последние несколько лет к управляющей компании «Заря», которая обслуживает жилой фонд, у жителей накопилось немало вопросов. О том, что вода, которая подается в квартиры портит белье, посуду и технику в организации знают, только на контакт не идут. Достучаться до руководства МУПа невозможно.

Зато нередко возле домов сотрудники муниципального унитарного предприятия расклеивают объявления, в котором написано, что работу обслуживающей организации могут дискредитировать и просят жильцов «не вестись на уловки» конкурентов. При этом люди отмечают, что" они недовольны компанией «Заря и без всяких «уловок» и в ближайшее время планируют заказать независимую экспертизу воды.

Жители Зари и Нефтяника настаивают, чтобы им организовали подачу питьевой воды от городской водопроводной сети, сообщает телеканал «Экспресс».