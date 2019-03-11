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Пензенец организовал дома наркопритон (видео)

10 марта в 16:17 352 просмотра
«Сообщи, где торгуют смертью» (0+). Одним из таких смертельных адресов стало меньше. Полицейские ликвидировали наркопритон в микрорайоне Шуист.

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В Пензенской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью» (0+). Одним из таких смертельных адресов стало меньше. Полицейские ликвидировали наркопритон в микрорайоне Шуист.

Его организовали мужчина 43 лет, который предоставлял квартиру, и его знакомая, женщина 32 лет. Она изготавливала наркотик и приглашала клиентов, которые потребляли их на месте. Полицейские документально зафиксировали несколько фактов предоставления помещения для незаконных действий.

«Во время задержания в квартире находили двое посетителей. Организаторы занимались изготовлением сильнодействующего наркотика», — рассказал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

По факту организации наркопритона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 22 марта. О случаях незаконного оборота и употребления наркотиков можно сообщить по телефону — 59−10−10, сообщает телеканал «Экспресс».


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