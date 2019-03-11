Пензенские садоводы обсудили изменения тарифа на электричество и мусор (видео)

На базе Пензенского областного отделения «Союза садоводов России» прошли собрания нескольких товариществ. Они обсудили, как на владельцах шести соток отразятся «мусорная реформа», изменение тарифов на электричество и подорожает ли стоимость проезда на дачных маршрутах.

В садоводческом товариществе «Заря» устроили ревизию. Нужно было не только сверить доходную и расходную статьи, отдельная проблема — неплательщики членских взносов. Они накопили долги, которые руководство намерено взыскивать через судебные органы. По новому законодательству, обязанность отдавать взносы лежит на хозяине каждого, в том числе брошенного участка.

«Мы чистим дороги, поддерживаем инфраструктуру. Когда-то собственник такого участка захочет очистить его, подключиться к воде, электричеству, но все уже платят за это. Собственник обязан делать членские взносы», — сказала председатель СНТ «Заря» Нина Петрова.

Помимо долгов по взносам, «Заря» столкнулась с рядом других проблем, общих для большинства садоводческих товариществ. Например, изменение тарифа по оплате электроэнергии. Многие дачники стали платить не по сельским расценкам, а по городским. И теперь один киловатт-час им обходится в 3 рубля 40 копеек. Эта проблема была у «Союза садоводов России» в рабочей повестке.

«Председатели должны решить, на каких условиях они готовы сдавать свои сети, — продать их, признать бесхозными или сдать в аренду сельской местности. При последнем варианте им будет намного проще, обойдутся без потерь и тарифы будут местные, а не городские», — рассказала председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Елена Храмцова.

В региональном отделении пензенским дачникам разъяснили и другие законодательные новшества. Так, «мусорная реформа» их коснулась пока только в части увеличения тарифа, примерно на 30%. Сами договоры на вывоз отходов пока будут заключаться по привычной схеме. Что касается стоимости билетов на дачные автобусы, то она не изменится только для держателей карт члена СНТ. Оплата проезда наличными, скорее всего, подорожает, сообщает телеканал «Экспресс».