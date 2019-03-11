В Пензе построят новый лыжный стадион — Белозерцев
Волонтеры перевезли одинокую пензячку из «собачьей» хибары в теплую квартиру
Живущие в Пензе американки разрушили стереотипы
Анна Сазонова: Будьте внимательны к женщинам круглый год, а не только 8 Марта
Вам будет интересно
Наши новости
Объем снега в Кузнецке превысил показатели последних лет вдвое
Нет воды. Жительница Нефтяника вынуждена смывать унитаз снегом
Пензенцев просят воздержаться от выхода на лед
На площади Ленина пензенцы отмечают Масленицу. ФОТО и ВИДЕО
Губернатор выразил соболезнования родным Виктора Сильнова
В Пензе более 1300 многодетных семей получили в марте выплаты
Широкая Масленица. Пензенцы готовятся проводить зиму
Жильцы дома на ул. Бакунина просят вернуть водосточную трубу
Жильцы дома на ул. Бакунина просят вернуть водосточную трубу
Активисты ищут 90 тысяч на спасение статного мерина

Пензенские садоводы обсудили изменения тарифа на электричество и мусор (видео)

10 марта в 16:46 512 просмотров
«Союза садоводов России» прошли собрания нескольких товариществ. Они обсудили, как на владельцах шести соток отразятся «мусорная реформа», изменение тарифов на электричество и подорожает ли стоимость проезда на дачных маршрутах.

" data-title="Пензенские садоводы обсудили изменения тарифа на электричество и мусор — Пенза-пресс, рунет за день">

На базе Пензенского областного отделения «Союза садоводов России» прошли собрания нескольких товариществ. Они обсудили, как на владельцах шести соток отразятся «мусорная реформа», изменение тарифов на электричество и подорожает ли стоимость проезда на дачных маршрутах.

В садоводческом товариществе «Заря» устроили ревизию. Нужно было не только сверить доходную и расходную статьи, отдельная проблема — неплательщики членских взносов. Они накопили долги, которые руководство намерено взыскивать через судебные органы. По новому законодательству, обязанность отдавать взносы лежит на хозяине каждого, в том числе брошенного участка.

«Мы чистим дороги, поддерживаем инфраструктуру. Когда-то собственник такого участка захочет очистить его, подключиться к воде, электричеству, но все уже платят за это. Собственник обязан делать членские взносы», — сказала председатель СНТ «Заря» Нина Петрова.

Помимо долгов по взносам, «Заря» столкнулась с рядом других проблем, общих для большинства садоводческих товариществ. Например, изменение тарифа по оплате электроэнергии. Многие дачники стали платить не по сельским расценкам, а по городским. И теперь один киловатт-час им обходится в 3 рубля 40 копеек. Эта проблема была у «Союза садоводов России» в рабочей повестке.

«Председатели должны решить, на каких условиях они готовы сдавать свои сети, — продать их, признать бесхозными или сдать в аренду сельской местности. При последнем варианте им будет намного проще, обойдутся без потерь и тарифы будут местные, а не городские», — рассказала председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Елена Храмцова.

В региональном отделении пензенским дачникам разъяснили и другие законодательные новшества. Так, «мусорная реформа» их коснулась пока только в части увеличения тарифа, примерно на 30%. Сами договоры на вывоз отходов пока будут заключаться по привычной схеме. Что касается стоимости билетов на дачные автобусы, то она не изменится только для держателей карт члена СНТ. Оплата проезда наличными, скорее всего, подорожает, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...