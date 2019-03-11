Объем снега в Кузнецке превысил показатели последних лет вдвое (видео)

Минимизировать ущерб, который может нанести паводок. Такую задачу перед подчиненными поставил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. В преддверие интенсивного таяния снега в городе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Объемы снега накопившегося за зиму в Кузнецком районе минимум в два раза выше, чем в предыдущие годы. Это означает, что в период интенсивного таяния от подъема воды в реке Труев могут пострадать люди. По прогнозам специалистов, в зоне подтопления могут оказаться 115 домов. До начала паводка каждое из домовладений должны будут посетить сотрудники соцзащиты, образования и здравоохранения. Собранную информацию они передадут в городское управление по делам ГО и ЧС.

«Там живут сотни людей, у них могут возникнуть проблемы. Главная задача — помочь гражданам избежать их», — сказал Сергей Златогорский.

Особое внимание на заседании уделили школьникам. Если дорога на занятия будет проходит через зоны подтопления, то уроки для таких детей, скорее всего, будут отменять. Это может коснуться учащихся трех городских школ. С районами, которые во время паводка окажутся отрезанными водой, организуют лодочную переправу.

«Есть стопроцентная гарантия, что о во время паводка не будет доступа на улицу Городок Лесничества, ни вдоль горы через плотину, ни по мосту, он может не выдержать. Надо будет организовать лодочную переправу в районе Откормсовхоза. Аналогичная ситуация на улице Пролетарской. Люди не смогут добраться до работы и школы», — рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

На реке Труев уже организованы посты наблюдения и спасения. К 20 марта их должны укомплектовать необходимым оборудованием и обеспечить мешками с песком, сообщает телеканал «Экспресс».