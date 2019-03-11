Широкая Масленица. Пензенцы готовятся проводить зиму

10 марта — завершающий день Масленичной недели, сегодня в Пензе развернутся праздничные гуляния (0+). Впервые они пройдут на площади Ленина.

В народном календаре праздник означает границу между зимой и весной. Его традиционные атрибуты — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины. В последний день Масленичной недели православные верующие, готовясь к Великому посту, отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения и мириться со всеми, кого мы обидели.

В Пензе в этом году гуляния пройдут на нескольких площадках, главная из которых — в парке им. Белинского. Там вечером сожгут 400-килограммовое чучело.

«Ни один район города не останется без внимания. Сожжение чучела состоится: в парке Белинского — в 19.00, детском парке — 17.00, Комсомольском парке — 17.00,зоопарке — 14.00 для взрослых и 12.00 для детей», — сообщила Вера Фейгина на пресс-конференции.

Впервые в этом году праздник состоится и на площади Ленина — там развернется полевая кухня, желающие смогут принять участие в конкурсах.