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Ненадолго хватило. Пензенец сообщил о разломанной остановке «Аптека»

10 марта в 12:48 516 просмотров
, его не так давно меняли.

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В Пензе сломали остановочный павильон на проспекте Строителей. По словам горожанина, его не так давно меняли.

«Вот так выглядит новая остановка! Проспект Строителей, остановка «Аптека». Ненадолго хватило», — написал он в группе «Типичная Пенза».

«С другой стороны часть крыши снесло», — подтвердил Андрей Старостин.

«Ногами пинать не нужно! Народ сам такой бестолковый», — отметил один из подписчиков.

«Выглядит настолько новой, как будто ее еще не до конца собрали», — предположил Дмитрий Орехов.

Ранее о том, почему остановки в Пензе так часто и быстро ломаются, в интервью ИА «Пенза-Пресс» рассказал директор Департамента ЖКХ Максим Иванкин. Читайте здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/typical_penza?z=photo-35776429_456284570%2Fwall-35776429_660951

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