Ненадолго хватило. Пензенец сообщил о разломанной остановке «Аптека»

«Вот так выглядит новая остановка! Проспект Строителей, остановка «Аптека». Ненадолго хватило», — написал он в группе «Типичная Пенза».
«С другой стороны часть крыши снесло», — подтвердил Андрей Старостин.
«Ногами пинать не нужно! Народ сам такой бестолковый», — отметил один из подписчиков.
«Выглядит настолько новой, как будто ее еще не до конца собрали», — предположил Дмитрий Орехов.
Ранее о том, почему остановки в Пензе так часто и быстро ломаются, в интервью ИА «Пенза-Пресс» рассказал директор Департамента ЖКХ Максим Иванкин. Читайте здесь.