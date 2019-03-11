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Губернатор выразил соболезнования родным Виктора Сильнова

10 марта в 11:50 502 просмотра
, который скончался на 70-м году жизни.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким фотохудожника Виктора Сильнова, который скончался на 70-м году жизни.

«Глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем, кто, как и я, был знаком с Виктором Сильновым. Ушел из жизни настоящий мастер своего дела, художник фотографии, относившейся к ней, как к величайшему искусству. Это большая потеря для нашей области», — написал глава региона в Twitter.

Виктор Григорьевич Сильнов умер 8 марта. Ему было 69 лет. Прощание состоится 10 марта в ритуальном зале горбольницы № 6 с 12.00 до 13.00.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708362212669615&set=t.100001452637547&type=3&theater

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