На площади Ленина пензенцы отмечают Масленицу. ФОТО и ВИДЕО

10 марта на площади Ленина в Пензе проходят масленичные гуляния.

Для гостей праздника приготовили не только традиционное угощение — блины с различными начинками, но и ярмарку изделий народных ремесел, полевую кухню. Согреться все желающие могут чаем из самовара.

Маленькие участники праздника посостязались в ловкости, играя в хоккей с мячом.

«Здесь весело! Мы пришли компанией родственников, собрали друзей. В этот день и дома отмечаем Масленицу, все в русских традициях», — рассказала горожанка Наталья.

Для пензенцеворганизовали концертную программу: народные песни, хороводы, игры. Продлится она до 15.00.