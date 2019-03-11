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На площади Ленина пензенцы отмечают Масленицу. ФОТО и ВИДЕО

10 марта в 12:13 856 просмотров

10 марта на площади Ленина в Пензе проходят масленичные гуляния.

Для гостей праздника приготовили не только традиционное угощение — блины с различными начинками, но и ярмарку изделий народных ремесел, полевую кухню. Согреться все желающие могут чаем из самовара.

Маленькие участники праздника посостязались в ловкости, играя в хоккей с мячом.

«Здесь весело! Мы пришли компанией родственников, собрали друзей. В этот день и дома отмечаем Масленицу, все в русских традициях», — рассказала горожанка Наталья.

Для пензенцеворганизовали концертную программу: народные песни, хороводы, игры. Продлится она до 15.00.


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