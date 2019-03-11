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Максимальная сумма займа в «Поручителе» увеличится до 5 млн руб

10 марта в 13:08 468 просмотров
«Поручитель» будет докапитализирован на 230 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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Фонд «Поручитель» будет докапитализирован на 230 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По данным пресс-центра облправительства, максимальная сумма микрозайма также увеличится — с 3 до 5 млн. рублей.

«Перед нами стоит амбициозная задача увеличения численности занятых в малом и среднем предпринимательстве к 2024 году до 200 тысяч человек. Для того, чтобы обеспечить такую динамику бизнеса, необходимо создавать особые условия для него, которые позволят развиваться», — отметил глава региона.

По мнению Ивана Белозерцев, эта мера позволит многим предпринимателям, особенно в районах Пензенской области, сделать шаг вперед в развитии бизнеса.


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