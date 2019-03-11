Ждут, пока растает. В Пензе коммунальщики забросали тротуар ледяными глыбами

Одно убирают, другое портят. В Пензе на ул. Ленинградской так почистили крышу дома ото льда, что теперь пешеходам негде ходить.

О ситуации сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!». По словам мужчины, крышу очищали четыре дня назад, но за собой никто так и не убрал.

«Вот что коммунальщики оставили после себя. Пройти или приехать просто невозможно, ровно как и выйти из подъезда. Скорее всего, ждут, пока само растает», — возмутился пензенец.

На фото видно, как дорожка, ведущая к подъезду, превратилась в полосу препятствий. Чтобы добраться до дома, надо лавировать между довольно крупными ледяными осколками, которые сбросили с крыши.

К сожалению, такое — не редкость в Пензе. Ранее информагентство сообщало о том, что у стадиона «Темп» машины завалило сошедшим с крыши снегом. А до этого пензенец снял на видео работу спецтехники, которая расчищала проезжую часть от снега, но сбрасывала его на тротуар.