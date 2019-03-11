В Пензе построят новый лыжный стадион — Белозерцев
Волонтеры перевезли одинокую пензячку из «собачьей» хибары в теплую квартиру
Живущие в Пензе американки разрушили стереотипы
Анна Сазонова: Будьте внимательны к женщинам круглый год, а не только 8 Марта
Вам будет интересно
Наши новости
Последняя надежда на дипломатов: защита арестованной в Кувейте россиянки надеется на помощь
В Госдуме предложили жестче наказывать недобросовестных застройщиков
Белозерцев: Патриотизм, доблесть и мужество — залог безопасности России
В российских войсках появились антидронные отряды
Известные пензенцы поздравили родной регион с юбилеем
Кузнечанам рассказали, как уберечься от пожара
Появились фото с места крупного пожара в Терновке
РЕН ТВ оказался среди лидеров праздничного эфира
Королева красоты в Госдуме. Мисс Мира помогает депутату
Кто же она на самом деле? Гоген Солнцев встал на защиту престарелой жены

Ждут, пока растает. В Пензе коммунальщики забросали тротуар ледяными глыбами

10 марта в 13:52 348 просмотров
, другое портят. В Пензе на ул. Ленинградской так почистили крышу дома ото льда, что теперь пешеходам негде ходить.

" data-title="Ждут, пока растает. В Пензе коммунальщики забросали тротуар ледяными глыбами — Пенза-пресс, рунет за день">

Одно убирают, другое портят. В Пензе на ул. Ленинградской так почистили крышу дома ото льда, что теперь пешеходам негде ходить.

О ситуации сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!». По словам мужчины, крышу очищали четыре дня назад, но за собой никто так и не убрал.

«Вот что коммунальщики оставили после себя. Пройти или приехать просто невозможно, ровно как и выйти из подъезда. Скорее всего, ждут, пока само растает», — возмутился пензенец.

На фото видно, как дорожка, ведущая к подъезду, превратилась в полосу препятствий. Чтобы добраться до дома, надо лавировать между довольно крупными ледяными осколками, которые сбросили с крыши.

К сожалению, такое — не редкость в Пензе. Ранее информагентство сообщало о том, что у стадиона «Темп» машины завалило сошедшим с крыши снегом. А до этого пензенец снял на видео работу спецтехники, которая расчищала проезжую часть от снега, но сбрасывала его на тротуар.

Фотография: фото подписчика группы "Это Пенза, Карл!"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...