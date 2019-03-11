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Пензенцев просят воздержаться от выхода на лед

10 марта в 14:42 468 просмотров

10 марта в Пензе сотрудники МЧС провели рейд по безопасности на водоемах весной. На улице установилась плюсовая температура и выход на лед далеко не безопасен.

Однако, как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, горожан такая опасность не пугает, они продолжают рисковать своей жизнью.

Спасатели поговорили с рыбаками, разъяснили им правила безопасности на весеннем льду, раздали памятки и листовки.

«Убедительно просим рыбаков воздержаться от выхода на водоемы. Лед стал рыхлыми, появились промоины, выходить на такой лед смертельно опасно. Берегите свою жизнь и здоровье», — обратился к пензенцам начальник отдела безопасности людей на водных объектах Сергей Петрунин.

Если ЧП все же произойдет, надо незамедлительно звонить по номеру «101» с мобильного телефона.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7949951/

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