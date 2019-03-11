Пензенцев просят воздержаться от выхода на лед

Однако, как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, горожан такая опасность не пугает, они продолжают рисковать своей жизнью.
Спасатели поговорили с рыбаками, разъяснили им правила безопасности на весеннем льду, раздали памятки и листовки.
«Убедительно просим рыбаков воздержаться от выхода на водоемы. Лед стал рыхлыми, появились промоины, выходить на такой лед смертельно опасно. Берегите свою жизнь и здоровье», — обратился к пензенцам начальник отдела безопасности людей на водных объектах Сергей Петрунин.
Если ЧП все же произойдет, надо незамедлительно звонить по номеру «101» с мобильного телефона.