Кит попытался проглотить дайвера. ВИДЕО

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф едва не стал добычей кита. «Покушение» на коллегу засняли на камеру его товарищи.

О своем приключении мужчина рассказал Barcroft Animals. По его словам, инцидент произошел во время съемок морской фауны у побережья ЮАР. Дайвер наводил фокус на акулу, когда из воды вынырнул кит.

«В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро», — цитирует его РИА Новости.

Мужчина решил не поддаваться страху и отдался на волю инстинкту, которые подсказал ему, что кит будет тащить его на дно, поэтому он задержал дыхание. Дайверу повезло: кит привык к мелкому планктону и попросту выплюнул более крупную добычу.