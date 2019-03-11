В Пензе построят новый лыжный стадион — Белозерцев
Волонтеры перевезли одинокую пензячку из «собачьей» хибары в теплую квартиру
Живущие в Пензе американки разрушили стереотипы
Анна Сазонова: Будьте внимательны к женщинам круглый год, а не только 8 Марта
Вам будет интересно
Наши новости
При крушении «Боинга» погибли трое россиян
Самым богатым актером России стал Дмитрий Нагиев
Разбился Boeing-737 со 149 пассажирами на борту
Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2019». КЛИП
Владимир Путин поручил создать в 4 регионах новые музеи
Скончался Народный артист СССР Владимир Этуш
Правительство РФ выделило 282,9 млн рублей на строительство ДК
Россия вошла в список стран с небезопасной водой
В России создали мобильное приложение для конспектирования лекций
Шарпея занесли в список опасных собак

Кит попытался проглотить дайвера. ВИДЕО

10 марта в 15:17 382 просмотра

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф едва не стал добычей кита. «Покушение» на коллегу засняли на камеру его товарищи.

О своем приключении мужчина рассказал Barcroft Animals. По его словам, инцидент произошел во время съемок морской фауны у побережья ЮАР. Дайвер наводил фокус на акулу, когда из воды вынырнул кит.

«В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро», — цитирует его РИА Новости.

Мужчина решил не поддаваться страху и отдался на волю инстинкту, которые подсказал ему, что кит будет тащить его на дно, поэтому он задержал дыхание. Дайверу повезло: кит привык к мелкому планктону и попросту выплюнул более крупную добычу.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=ChcEb6mlEUo

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...