Автор биографии Мариенгофа: Именно в Пензе поэт надел маску циника

По словам Олега Демидова, изучать биографию и творчество Анатолия Мариенгофа он начал в институте, когда писал дипломную работу, темой которой стало автометаописательное дневниковое письмо циников — Анатолия Мариенгофа, Эдуарда Лимонова и Фредерика Бегбедера. А потом из трех писателей выбрал для диссертации имажиниста.

«Все очень просто: для Бегбедера и для Лимонова время еще придет. Ими может заняться кто-то еще. А если бы я не взялся за Мариенгофа, этого бы не сделал никто», — объяснил свой выбор автор.

Из-за ряда обстоятельств научную работу перемоделировали в научно-публицистическую — так и родилась книга. По словам автора, более-менее изученный пласт жизни и творчества Мариенгофа — это период его дружбы с Сергеем Есениным, его произведения как поэта-имажиниста, прозаика и мемуариста.

«Анатолий Борисович Мариенгоф — человек добропорядочный, искренний, открытый, оригинальный во всем — от стихов, прозы, драматургии и мемуаров до внешнего вида, личных писем и манеры держаться перед аудиторией. Есть в нем изысканность и щегольство. Гайто Газданов [писатель-эмигрант] издевательски называл все это хуторским — считай пензенским (потому что до этого в критической заметке были нападки именно на Пензу) — донжуанством. Это, конечно, забавно, но не так. Мариенгоф, удивительное дело, мог назвать себя нижегородцем, пензенцем (даже так — пензюком), санкт-ленинградцем, но никогда — москвичем. Меня это немного смущает и больше радует. Санкт-ленинградец — так санкт-ленинградец.

Что касается пензенского периода в жизни и творчестве Мариенгофа, то его невозможно не оценить. Имажинизм зародился в Пензе. Первая книга Анатолия Борисовича — тут же. Первый имажинистский альманах — здесь. Первые акции — когда они с подругами менялись верхней одеждой и шляпками и в таком виде эпатировали публику — все в Пензе.

Но это — творчество. Важна ведь еще личная жизнь. В этом городе Мариенгоф начал ухаживать за девушками. Первые взлеты и падения в любви. Здесь же молодой поэт потерял отца, отчего закостенел и сделался на какое-то время циником. Точнее — надел маску циника, что помогло выстрелить в литературной Москве. В Пензе я еще ни разу не был, но планирую посетить город. Активно зазывает ваш земляк и прекрасный филолог — Валерий Алексеевич Сухов.

Жизнь Мариенгофа после 1930 года, по своей сути, была большим белым пятном для историков литературы и для простого читателя. Но, к счастью, с этим удалось разобраться. Главное удивление — качество текстов: что бы ни писал герой моего исследования, во всем чувствуется его легкий слог, изысканность и его дендиская походка», — рассказывает Олег Демидов.



По его словам, писательское новаторство Мариенгофа заключается в открытии новых приемов, в работе с разноударной рифмой и создании нового жанра — non-fiction novel.

«В этом жанре работали после войны и продолжают работать многие и многие известные западные литераторы, начиная от Трумена Капоте и заканчивая Фредериком Бегбедером. А все началось с «Романа без вранья», — пояснил он.

Анатолий Борисович Мариенгоф родился 24 июня 1897 года в Нижнем Новгороде в дворянской семье. В 1913 году после смерти жены отец Мариенгофа, воспользовавшись приглашением английского акционерного общества «Граммофон», стал его представителем в Пензе. Семья переехала. В Пензе Анатолий учился в 3-й частной гимназии С. А. Пономарева , где в 1914 году издавал журнал «Мираж». Затем продолжил обучение в Москве. Попал на фронт. В 1917 году, пока он ехал в отпуск, произошла революция. Мариенгоф вернулся в Пензу и посвятил себя литературе. Летом в город вошел Чехословацкий корпус. От случайной пули погиб отец. После трагедии Анатолий Мариенгоф навсегда покинул Пензу и переехал в Москву, познакомился с Есениным, с которым завязалась тесная дружба. В 1922 году Мариенгоф женился. Скончался в 1962 году в Ленинграде.

В Пензе интерес к его личности возродился в 2015 году, когда имя Анатолия Мариенгофа было среди вариантов в голосовании за название новой площади у ККЗ и филармонии. Поначалу никто всерьез его не воспринял, но внезапно литератор начал набирать голоса. Потом за имажиниста стали «просить» известные деятели культуры — Захар Прилепин, Павел Лунгин, Авдотья Смирнова. Однако выяснилось, что более 60% горожан не знает о знаменитом земляке. Площадь его именем все же не назвали, но зато осенью того же года на здании гимназии, где учился поэт, появилась мемориальная табличка.