В Кузнецком районе пенсионерка пострадала в жутком ДТП

В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария. Один из участников ДТП скрылся с места.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 9 марта в 15.34 напротив дома № 74 по улице Правды неизвестная машина врезалась в ВАЗ-111130−23, за рулем которого находился 71-летний мужчина, и уехала. После столкновения легковушка улетела в сугроб.

В результате аварии пострадала 71-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «ВАЗа». Ее с травмами доставили в больницу.

«В настоящее время устанавливается личность водителя, который покинул место ДТП. По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.