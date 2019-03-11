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В Кузнецком районе пенсионерка пострадала в жутком ДТП

11 марта в 12:08 494 просмотра

В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария. Один из участников ДТП скрылся с места.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 9 марта в 15.34 напротив дома № 74 по улице Правды неизвестная машина врезалась в ВАЗ-111130−23, за рулем которого находился 71-летний мужчина, и уехала. После столкновения легковушка улетела в сугроб.

В результате аварии пострадала 71-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «ВАЗа». Ее с травмами доставили в больницу.

«В настоящее время устанавливается личность водителя, который покинул место ДТП. По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.


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