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В Пензе Сергей Пенкин подарил картинной галерее уникальные полотна

11 марта в 12:12 604 просмотра

Известный певец Сергей Пенкин посетил родную Пензу с концертом. А в свободное время Принц Серебряный побывал в картинной галерее им. Савицкого.

Информация об этом появилась в Twitter картинной галереи.

«Сегодня, 10 марта 2019 года, Пензенскую картинную галерею посетил известный певец, композитор и актер, «Принц Серебряный» Сергей Пенкин. После церемонии дарения уникальных полотен в фонды ПКГ С. М. Пенкин осмотрел основную экспозицию музея и оставил теплые слова в книге отзывов. […]. Сергей Михайлович пополнил фонды пензенского музея уникальными полотнами: Д. Матев «Пейзаж» и Н. А. Бахман «Венеция. Колодцы». В скором времени работы займут достойное место в экспозиции», — написано в постах.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/penzaart

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