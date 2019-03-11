В Пензе Сергей Пенкин подарил картинной галерее уникальные полотна

Известный певец Сергей Пенкин посетил родную Пензу с концертом. А в свободное время Принц Серебряный побывал в картинной галерее им. Савицкого.

Информация об этом появилась в Twitter картинной галереи.

«Сегодня, 10 марта 2019 года, Пензенскую картинную галерею посетил известный певец, композитор и актер, «Принц Серебряный» Сергей Пенкин. После церемонии дарения уникальных полотен в фонды ПКГ С. М. Пенкин осмотрел основную экспозицию музея и оставил теплые слова в книге отзывов. […]. Сергей Михайлович пополнил фонды пензенского музея уникальными полотнами: Д. Матев «Пейзаж» и Н. А. Бахман «Венеция. Колодцы». В скором времени работы займут достойное место в экспозиции», — написано в постах.

Сегодня, 10 марта 2019 года, ПКГ посетил известный певец, композитор и актёр Сергей Пенкин. Сергей Михайлович пополнил фонды пензенского музея уникальными полотнами: Д. Матев «Пейзаж» и Н. А. Бахман «Венеция. Колодцы». В скором времени работы займут достойное место в экспозиции. pic.twitter.com/LZGWp9fvqZ — Пензенская картинная галерея ( @PenzaArt) 10 марта 2019 г.