В Пензе Сергей Пенкин подарил картинной галерее уникальные полотна

Информация об этом появилась в Twitter картинной галереи.
«Сегодня, 10 марта 2019 года, Пензенскую картинную галерею посетил известный певец, композитор и актер, «Принц Серебряный» Сергей Пенкин. После церемонии дарения уникальных полотен в фонды ПКГ
Сегодня, 10 марта 2019 года, ПКГ посетил известный певец, композитор и актёр Сергей Пенкин. Сергей Михайлович пополнил фонды пензенского музея уникальными полотнами: Д. Матев «Пейзаж» и— Пензенская картинная галерея (@PenzaArt) 10 марта 2019 г.
Н. А. Бахман«Венеция. Колодцы». В скором времени работы займут достойное место в экспозиции. pic.twitter.com/LZGWp9fvqZ
Сегодня, 10 марта 2019 года, Пензенскую картинную галерею посетил известный певец, композитор и актёр, «Принц Серебряный» Сергей Пенкин. После церемонии дарения уникальных полотен в фонды ПКГ С.М.Пенкин осмотрел основную экспозицию музея и оставил теплые слова в книге отзывов. pic.twitter.com/P1tSwTzxfN— Пензенская картинная галерея (@PenzaArt) 10 марта 2019 г.