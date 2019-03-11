В «Арбековской заставе» простились с Зимой и разыграли петуха

Центром масленичных гуляний в Арбеково в этом году стала «Территория жизни». На площадке строящегося жилого комплекса «Арбековская застава» за день побывали более 2000 пензенцев. В основном, это жители шестого, седьмого и прилегающих микрорайонов. Организовала праздник группа компаний «Территория жизни», занимающаяся комплексным освоением Арбеково.

Музыка зазвучала в микрорайоне в полдень. К этому времени народу у сцены было около сотни человек. В основном, это семьи с детьми. Для малышей организовали отдельную площадку с аниматорами и масленичными забавами. Всех желающих по территории вокруг офиса продаж ГК «Территория жизни» катали лошадка Даша и пони по кличке Кубик.

За настроение гостей праздника отвечали ведущий Алексей Лапин, а также исполнительница народных песен Татьяна Стаильская, ансамбли «Миряне» и «Казачья застава». В программе праздника были традиционные масленичные состязания. Женщины могли померяться силами в знании частушек, а мужчины в соревнованиях по перетягиванию каната.

Через два часа после начала праздника центром притяжения стал масленичный столб. Тех, кто доберется до его вершины, ждали ценные подарки. Первым девятиметровую вершину покорил 16-тилетний житель Арбеково Евгений. Ему достался главный приз — живой петух. Традиции водружать эту птицу на вершину столба не одна сотня лет. К Петуху на Руси относились с почтением, ведь он пробуждает Солнце, а значит, и жизнь. На вопрос ведущего о том, какая судьба уготована петушку, Евгений ответил, что ближайшие несколько дней птица поживет у него на балконе, а после отправится в деревню, где живут бабушка и дедушка молодого покорителя масленичного столба. Впрочем, юноша не остановился на достигнутом и во второй раз взобрался на вершину за призом. На этот раз, таковым стал набор кухонной посуды.

Не обошлось на Масленице в «Арбековской заставе» и без угощений. Все желающие могли попробовать вкуснейший шашлык, блины и выпечку.

Ближе к четырем вечера на площадке перед сценой собралось уже около тысячи человек. Все они, по завершении развлекательной программы стали стягиваться к Масленице. Чучело получилось внушительных размеров — четыре метра в высоту. Наряд для девицы шили в ателье. На изготовление платья ушло около 80-ти метров ткани и лент. Издревле русские люди верили, что вместе со сжиганием чучела уходит не только зима, но и все невзгоды и печали. Масленицу в «Арбековской заставе» сжигали, выкрикивая призывы «Зима уходи! и «Весна приходи!».