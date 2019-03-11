В Пензе подопечным фонда «Покров» подарили профилактическую обувь (видео)

Здоровье может быть добрым. Специалисты сети ортопедических салонов «Авионика» организовали в фонде поддержки семьи, материнства и детства «Покров» благотворительную акцию. Профилактическую обувь подопечным фонда подарили в рамках программы «Счастливая семья», которая направлена на поддержку нуждающихся, а также детей из многодетных и неблагополучных семей.

Эксперты рассказали многодетным мамам о строении стопы и ее функциях, а также о том, какую обувь нужно носить детям. Обучающий семинар в благотворительном фонде «Покров» организовали сотрудники сети ортопедических салонов «Авионика».

«Стопа человека развивается в возрасте до 18 лет, мышцы и связки маленького ребенка еще недостаточно развиты, что в дальнейшем может привести к плоскостопию. Очень важно носить правильную обувь с раннего возраста», — рассказала медицинский эксперт Ирина Мазалева.

«Мы не так давно дружим с сетью салонов «Авионика», но вот сегодня они изъявили желание организовать праздник, приуроченный к Масленице и Международному женскому дню. Они передали в нашу организацию более 100 пар ортопедической обуви», — сказала председатель благотворительного фонда «Покров» Анна Селезнева.

Сейчас на учете фонда состоят 80 малообеспеченных семей. Мария Катальшова, мама пятерых детей, получает там поддержку полтора года. Получив новые ботиночки и сандалии для младших ребятишек, признается, что до этого не знала о пользе профилактической обуви.

«Нам подарили ортопедическую обувь, это очень ощутимо для семейного бюджета, потому что когда ребенок один, это одни затраты, а у нас их пятеро», — рассказала женщина.

Помимо ценных и полезных для здоровья подарков, самым маленьким подопечным фонда аниматор предложил поучаствовать в веселых конкурсах и играх. И, как полагается на Масленичной неделе, организаторы благотворительного праздника устроили чаепитие с румяными блинами и сладостями, сообщает телеканал «Экспресс».