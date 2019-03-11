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СКР проводит проверку по факту смертельного пожара в Городище

11 марта в 12:36 256 просмотров
смерти матери и сына в пожаре.

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В Городищенском районе Пензенской области начали проверку по факту смерти матери и сына в пожаре.

Возгорание произошло ночью 11 марта в Городище в переулке Матросова. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, огонь заметили соседи, которые и вызвали пожарных. На месте обнаружили тела 87-летней женщины и ее 53-летнего сына.

Был проведен осмотр погибших, кроме ожогов, на трупах иных следов воздействия не обнаружили. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Также специалисты выясняют причины пожара. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне, в месте расположения печи. После того, как проверка будет окончена, следователи примут процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1310332/

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