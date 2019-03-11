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Жители России стали реже умирать от алкоголя

11 марта в 12:48 236 просмотров
, сообщает Lenta.ru.

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В России за последние три года количество смертей от чрезмерного употребления алкоголя сократилось на две тысячи, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что это связано с усилением контроля за оборотом непищевой спиртосодержащей продукции, который был введен в 2018 году. Запрет коснулся реализации напитков с пищевыми добавками и ароматизаторами, содержание этилового спирта в которых превышает 28% от общего объема.

За время действия запрета на продажу алкоголя Роспотребнадзор проверил более 192 тысяч объектов и выявил запрещенную к реализации продукцию почти на 3 тысячах объектах. С реализации сняли около 659 тысяч литров алкогольной продукции, а продажу ее аналогов удалось сократить в 16 раз.

Это позволило снизить масштабы злоупотребления алкоголем и его аналогами, а также сократить количество отравлений и летальных исходов.


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