Мэр Пензы назвал хорошей практикой сдавать в аренду прибрежные зоны отдыха

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам начать подготовку к летнему сезону уже в ближайшее время.

«Нужно уже сегодня понимать, как будут благоустраиваться эти объекты. Хорошая практика — когда зона отдыха на правах аренды предоставляется бизнесу. В результате эти территории содержатся надлежащим образом, создаются условия для цивилизованного отдыха, а предприниматели здесь ведут свою деятельность и получают прибыль», — отметил мэр.

По его словам, пляжные зоны, которые сдают в аренду бизнесменам, своевременно очищаются от мусора, здесь устанавливают необходимые объекты: раздевалки, навесы от солнца, контейнеры для мусора, торговые точки.

В настоящее время в аренду предоставлены прибрежные участки в районах Барковки, ГПЗ, городской больницы № 6, Засеки, Пензы III, на реке Вядь, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев поручил управлению ЖКХ Пензы провести встречу с арендаторами зон отдыха и обсудить планы по благоустройству территорий. Кроме того, должны быть сформированы предложения по развитию прибрежных территорий, которые еще не сданы в аренду.

«У жителей города летом должна быть возможность культурно и комфортно отдыхать в Пензе, — сказал глава администрации города.