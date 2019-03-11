Сорвал куш. Пензенский таксист воспользовался доверчивостью клиентки

Удалось установить, что 12 декабря 2018 года пассажирка такси попросила водителя купить для нее продукты. Женщина дала ему пластиковую карточку и назвала пин-код. Однако, выполнив просьбу, мужчина не остановился.

Сначала таксист снял 10 тысяч рублей, потом через другой банкомат — 20 тысяч. Затем мужчина отправился в другой магазин, там снял с карты 190 и 50 тыс. руб. и скрылся, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Когда мужчину задержали, он полностью согласился в предъявленным обвинением и добровольно возместил ущерб пензячке. Кроме того, оказалось, что он уже осужден условным сроком за грабеж, это наказание отменили. По совокупности приговоров таксисту назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.