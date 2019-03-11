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В российских автобусах к 2020 году могут появиться подушки безопасности

11 марта в 15:12 158 просмотров
, а также крепление сидений, чтобы можно было избежать тяжелых последствий при ДТП.

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В России предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас, а также крепление сидений, чтобы можно было избежать тяжелых последствий при ДТП.

Как сообщил ТАСС начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года.

«Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но нужны подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», — сказал он.


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