В российских автобусах к 2020 году могут появиться подушки безопасности

В России предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас, а также крепление сидений, чтобы можно было избежать тяжелых последствий при ДТП.

Как сообщил ТАСС начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года.

«Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но нужны подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», — сказал он.