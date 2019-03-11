Пензенцев просят сделать прививку от кори

В Пензенской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеванию корью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области случаи заболевания корью зарегистрированы с 2018 года. Так, шесть случаев было зафиксировано в Пензе, еще пять — в районах. В пресс-службе отметили, что большинство пациентов не были привиты. Среди заболевших оказались пять детей до 14 лет и шесть взрослых от 26 лет до 41 года.

«Корь — серьезная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Заражаются все незащищенные прививкой, контактировавшие с больным даже небольшой промежуток времени. От одного заболевшего могут заразиться до 18 человек», — добавили в ведомстве.

Для кори характерна температура до 40 градусов, насморк, конъюнктивит. С четвертого-пятого дня заболевания появляется сыпь. Сначала она появляется за ушами, на лице и шее, далее — на груди и туловище, а затем — на руках и ногах.

В пресс-службе предупредили, что корь может привести к летальному исходу.

«Единственным методом обезопасить себя от вируса является прививка. В Пензенской области иммунизация будет проходить с апреля по сентябрь 2019 года», — подчеркнули в ведомстве.