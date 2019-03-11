На реализацию проектов пензенских бизнесменов выделят 2 млрд руб

В Пензе 11 марта на оперативном совещании в правительстве обсудили вопрос развития бизнеса.

Пензенская область участвует в реализации пяти федеральных проектов по развитию малого и среднего бизнеса. На это в течение пяти лет планируют выделить субсидию в размере 2 млрд рублей. Из них в 2019 году — 576 млн рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор призвал учитывать при разработке программных мероприятий мнение представителей бизнеса.

«Чем больше будет обсуждений, вопросов, которые предъявляет бизнес, тем лучше. Давайте прислушиваться к мнению предпринимателей. Привлекайте торгово-промышленную палату и общественные организации», — сказал он.

Иван Белозерцев обратил внимание, в том числе, на качество обучающих семинаров и тренингов. В рамках нацпроектов запланировано 65 таких мероприятий. Кроме того, он поручил привлечь к ним известных бизнесменов, которые имеют большой практический опыт.

Также губернатор поручил организовать в районах работу по сопровождению молодых фермеров — участников проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Так, руководителям крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированным в 2019 году, выделяются субсидии в 3 млн рублей, а садоводческих потребительских кооперативов — 4 млн рублей. Общая сумма господдержки агростартапов на 2019 год, по предварительным данным минсельхоза области, составит 181 млн рублей.

«Руководители в районах должны нести ответственность за то, чтобы эти деньги приносили отдачу», — подытожил глава региона.