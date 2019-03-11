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В Пензенской области 140 человек заболели гриппом

11 марта в 16:42 86 просмотров

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 65,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 2706 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 39,7%. Помимо этого, зарегистрировано 140 случаев заболевания гриппом.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецком, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Никольском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Кондольском, Спасском районах и в Пензе.

«В городе в течение десятой недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 232,6 на 100 тысяч населения — 1213 случаев», — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли по одному классу в школах Пензенского и Лопатинского районах. Также занятия отменили в 14 классах пензенских школ № 2, 4, 7, 12, 35, 37, 43, 47, 77.


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