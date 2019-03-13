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Как в Пензе меняются цены на бензин и дизельное топливо?

13 марта в 03:09 320 просмотров

ИА «Пенза-Пресс» начинает отслеживать колебания стоимости топлива в областном центре. Каждый месяц корреспонденты будут сравнивать показатели и фиксировать изменения цен в рублях и процентах.

В этой инфографике мы отразили изменение стоимости бензина и дизельного топлива за январь и февраль. С начала года цены на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл», «Роснефть» и «Союз»), не менялись.

Также мы продолжаем следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 4 марта 2019 г.), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе составила 43 рубля 9 копеек — на одну копейку меньше, чем в среднем по ПФО. Если сравнивать данные с началом года, то бензин в Пензе подрос в цене на 6 копеек.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе на 4 марта составила 45 рублей 97 копеек — на 64 копейки меньше, чем в целом по ПФО. Дешевле его можно приобрести в Казани (45 рублей 43 копейки), Саратове (45 рублей 53 копейки) и Ульяновске (45 рублей 72 копейки).

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Напомним, резкий скачок стоимости топлива произошел весной 2018 года. После этого был введен мораторий на цены на бензин, который будет действовать до 31 марта.


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