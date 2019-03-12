Пензенцев предупредили о мошенниках, которые навязывают замену электросчетчиков

В регионе активизировались фирмы, которые предлагают произвести срочную замену электросчетчиков. В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Пензаэнерго» подчеркнули, что этого делать не нужно.

Так, на прошлой неделе в дома жителей села Аргамаково Белинского района стали приходить мужчина и женщина, которые представились сотрудниками «ГорЭнергоРесурсы». Они сказали, что необходимо заменить ввод (перекидки провода от воздушной линии до жилого дома) с неизолированного на изолированный и предложили выполнить эту работу. Договор об оказании услуг предлагали заключить на месте. Стоимость самых простых работ по замене одного ввода они оценивали почти в 7000 рублей, а за некоторые другие услуги просили более 10000 рублей.

О подозрительных «электриках» жители села сообщили в Белинский РЭС и Каменское производственное отделение филиала «Пензаэнерго». На место выехала бригада специалистов, которая не допустила вмешательства в работу энергооборудования.

Как установили сотрудники управления безопасности филиала «Пензаэнерго», данная коммерческая организация — «ГорЭнергоРесурсы» (ООО «Городские энергетические ресурсы») — уже попадала под пристальное наблюдение полиции и энергетиков и известна своим стремлением навязать услуги сомнительного качества жителям Пензенской области.

Отмечается, что доверившись неизвестным «электрикам», потребители рискуют попасть под штрафные санкции от уполномоченной сетевой (ресурсоснабжающей) организации. Ведь при замене прибора учета происходит срыв установленных организацией контрольных пломб.

«Пензаэнерго» напоминает, что проверки приборов учета у потребителей, присоединенных к сетям филиала, проводятся сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии регулярно. На контролерах — специальная одежда с логотипом компании на груди и спине куртки, они имеют при себе служебные удостоверения, в которых указаны ФИО, должность и фото работника, подпись руководителя, печать организации. Владельцы жилых домов обязаны допустить работника сетевой организации для проверки прибора учета и снятия контрольных показаний.