Пензенцам рассказали, как в Швеции учат детей

Преподаватель Шведской школы в Москве Валентина Мельникова на лекции интелпарка «Академия» рассказала пензенцам о том, в чем особенности скандинавской системы дошкольного образования.

По ее словам, в Швеции есть специальные брошюры с рекомендациями, в которых отражены основные постулаты работы с детьми с детских садах.

Главная задача дошкольного образования в Швеции — привить ребенку любознательность. Работа каждого воспитателя строится на соблюдении нескольких принципов.

Демократия

«Детям рассказывают, что все люди одинаково важны. И если нужно что-то обсудить, то это должна быть дискуссия на равных. То есть при конфликте педагог собирает всех его участников и проводится серьезная беседа: выясняется точка зрения каждого на ситуацию, и в итоге находится выход», — отметила Валентина Мельникова.

Она рассказала, что поначалу удивлялась, когда дети на площадке вели разговор с позиции: «Мне обидно и неприятно, когда ты…» Но дело в том, что они видят такой способ решения конфликтов со стороны взрослых и ведут себя так же.

Самостоятельность

«Еще один важный момент — дать ребенку почувствовать себя молодцом. Он должен почувствовать, что чего-то стоит, что он — полноправный член общества. Для этого ребенку дают возможность все делать самостоятельно, насколько он может: он сам одевается, пользуется вилкой и ножом во время обеда и др.», — пояснила педагог.

Безопасное пространство

Детский сад в Швеции должен быть безопасным и надежным пространством. Там все должно быть доступно ребенку, он до всего может дотянуться, там ничего не угрожает его жизни и психологическому состоянию.

«Это достигается следующей практикой. Когда ребенок начинает ходить в детский сад, мама или папа приходят с ним и находятся рядом первые три-четыре дня или неделю, в зависимости от того, как проходит акклиматизация. Ребенок понимает, что его не бросили, что родители здесь все одобряют, и их спокойствие передается ему», — рассказала Валентина Мельникова.

Природа

В Швеции есть поговорка: «Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда». Этот принцип, по словам Валентины Мельниковой, полностью применим к детским садам. Там дети много времени проводят на улице. Есть даже детские сады, которые находятся на природе.

Равноправие полов

С детства маленьким шведам рассказывают о том, что права у девочек и мальчиков равны.

Культура

Каждый ребенок в Швеции имеет право на родную культуру.

«Если дети — носители другого языка, как минимум раз в неделю им дадут возможность заниматься на нем. Коммуна обеспечит педагога или того, кто сможет с ребенком проводить такие мероприятия», — пояснила лектор.

Полную версию лекции можно посмотреть здесь.

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