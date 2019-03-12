Машины ложатся на «пузо». Пензенцы возмущены состоянием дороги на ул. 8 Марта

В соцсетях появились фотографии дороги, расположенной возле одного из торговых центров Пензы. Состояние проезжей части вызывает у горожан негодование.

«Возле торгового центра «Март» на улице 8 Марта, рядом с ул. Фурманова — большая яма. Автомобили ложатся на «пузо», — написал пользователь в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина опубликовал снимки дорожного полотна, на которых виден масштаб проблемы. Значительная часть асфальта размыта, образовались глубокие впадины.

Судя по комментариям к посту, многие пензенцы знакомы с ситуацией.

«Как этот ТЦ строили, прокладывали трубы, так там это и осталось. Зимой, наоборот, горка была на этом месте», — сообщил пользователь Костя.

Чтобы автолюбители не попали в «ловушку», на опасном установили деревянные ограждающие сооружения. Будет ли там полноценный ремонт дороги, неизвестно.