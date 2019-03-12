Пензенцы с размахом отметили Масленицу (видео)

Проводить зиму в парке Белинского и впервые на площади Ленина собрались сотни пензенцев. По традиции, народные гулянья на Масленицу начались утром с угощений и конкурсов, а закончились под вечер сожжением чучела.

Масленица началась с хороводов и танцев. Площадь Ленина, недавно освободившаяся от снега, наполнилась яркими цветами: ярмарка раскрасила пока еще серый городской пейзаж, народные умельцы предлагали пензенцам товары ручной работы — от игрушек до глиняной посуды.

По традиции, в последний день Масленичной недели на столах должны быть блины. И чем толще они получатся, тем лучше. Помимо обычных, пензенцам предлагали угоститься блинами с вареной сгущенкой, джемом, яблоком, корицей, ветчиной и сыром.

«Мы готовим их на чугунной сковороде диаметров 33 сантиметра. Они как пицца, такие же большие, очень вкусные и без ГМО», — рассказал предприниматель Акмалджон Азизов.

В парке имени Белинского очереди выстраивались не только у прилавков с угощениями, но и к аттракционам.

«Сегодня не только Масленица, но и Прощеное воскресенье. Ходим в этот день друг к другу в гости. В парке пили чай, ели блины с вареньем, шашлыки, встречались с близкими», — рассказал житель Пензы Алексей Фирсов.

Один из ритуалов праздника — это сжигание чучела зимы. Чтобы оно горело как можно дольше, в парке имени Белинского его набили соломой и сосновыми ветками, сообщает телеканал «Экспресс».