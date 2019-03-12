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В Пензенской области проведут профессиональную переподготовку врачей (видео)

11 марта в 19:59 426 просмотров
, по мнению Ивана Белозерцева, необходимо уделить повышению компетентности госслужащих, педагогов и медицинских работников. В адрес последних, как сообщил губернатор, стало поступать много жалоб.

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В Пензенской области проведут переподготовку специалистов всех бюджетных сфер. Такое поручение в ходе оперативного совещания дал глава региона. Особое внимание, по мнению Ивана Белозерцева, необходимо уделить повышению компетентности госслужащих, педагогов и медицинских работников. В адрес последних, как сообщил губернатор, стало поступать много жалоб.

Ежегодно, по оценке экспертов, в стране неправильные диагнозы ставят тысячам пациентов. Нарекания есть и к работе пензенских врачей. В ходе оперативного совещания губернатор отметил, что жалобы на работу медиков поступают и ему. Все проблемные ситуации необходимо тщательно расследовать в тесном взаимодействии с руководителями учреждений.

«Надо обучать, в том числе, средний медицинский персонал, который работает на «скорой помощи», потому что врачебные ошибки приводят к трагедии. По жалобам, которые идут от населения, необходимо проводить доскональное расследование, давать персональную оценку работе специалистов, врачей и в обязательном порядке разбирать это», — сказал Иван Белозерцев.

Улучшить качество работы врачей, по словам губернатора, можно, в том числе, организовав профессиональную переподготовку врачей. Причем работу будут вести и со студентами-медиками. Первые выпускники пройдут специализированную обучающую практику уже этой весной.

«Мы оценим их возможности по самостоятельной работе в первичном звене. Обучение пройдут порядка 150 молодых специалистов. Выездные циклы на центральных базах проводятся на местах в соответствии с планом», — рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Иван Белозерцев рекомендовал проводить профессиональную подготовку врачей на базе Центра скорой медицинской помощи в Пензе, где есть специализированные классы, сообщает телеканал «Экспресс».


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