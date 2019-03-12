Житель Заречного купил несуществующую путевку в Алушту (видео)

В полицию города Заречного Пензенской области поступило заявление от местного жителя, которого ввели в заблуждение интернет-мошенники. В преддверии летнего сезона аферисты активно начали предлагать несуществующие туры и путевки в санатории и дома отдыха.

«Заранее — дешевле». Именно по этому принципу житель Заречного начал подыскивать пансионат для летнего отдыха. В интернете первой строкой высветился сайт с предложением путевок в Алушту. Условия и стоимость устроили семью, и уже на следующий день мужчина заключил договор в Сети и перевел 23 тысячи рублей на счет, размещенный на сайте.

«Пришло письмо с подтверждением, что оплата принята и путевка ждет в июле. Мы, конечно, обрадовались, стали планировать поездку», — рассказал потерпевший.

Однако через несколько недель мужчина обнаружил, что страница недоступна, а по телефонам, которые там были указаны, не дозвониться. Позднее зареченец узнал, что сайт был фальшивым, а его создатели — мошенники, которые обманули не только его. Потерпевший обратился в полицию.

«При заказе путевок в санатории и пансионаты, расположенные как на территории России, так и за ее пределами, пользуйтесь услугами только проверенных сервисов, имеющих благонадежную репутацию. Обязательно перед бронированием и переводом денежных средств ознакомьтесь в интернете с отзывами об организации, услугами которой собираетесь воспользоваться», — прокомментировал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Мошенники используют несколько схем обмана, одна из них — создание сайтов-двойников. Чтобы проверить репутацию ресурса, стоит выяснить, как давно он зарегистрирован. Как правило, фальшивые сайты работают недавно. Кроме того, там предлагают путевки по подозрительно низким ценам.

Чтобы не попасться на уловки интернет-мошенников сотрудники полиции рекомендуют, перепроверять данные в открытых источниках. Также убедиться в достоверности информации можно по телефонам, указанным на официальном сайте пансионата, санатория либо турагентства, сообщает телеканал «Экспресс».